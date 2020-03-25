西瓜上市也防疫 西螺「西瓜大王」今年不賣西瓜切盤 14:012020/03/25 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為了防疫，西螺「西瓜大王今年不賣西瓜切盤。（周麗蘭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現切西瓜只裝盒賣，店內不賣盤裝西瓜。（周麗蘭攝） 在西螺大橋南端賣西瓜半世紀的「西瓜大王」，今年的西瓜25日開賣了！為了防疫，店內張貼公告取消販售西瓜切盤，要內用者改買盒裝的西瓜。 「西瓜大王」每年3月起開賣，70歲老闆許東水表示，今年氣候穩定，西瓜品質不錯，目前紅肉西瓜每台斤20元至35元。 今年因防疫之故，內用的西瓜切盤暫停供應，現吃的有切盒的西瓜50元、西瓜汁25元，顧客可以購買盒裝西瓜在店內享用。 (中時 ) #西瓜 #今年 #大王 #防疫 #西螺 也許您會感興趣 推薦閱讀 開放寄口罩給親人 政院鬆口 04:102020/03/21 生活新聞 禽流感也拉警報 大城蛋中雞場撲殺2萬1680隻土雞 17:412020/03/21 生活 新北愛心大平台 募捐破4000萬 04:102020/03/22 地方新聞 立榮、華信即起防疫升級！旅客全程配戴口罩、破37.5°C拒載 09:362020/03/22 生活 堵住防疫破口 海巡緝獲31名越南人偷渡 19:012020/03/22 社會 小黃防疫車隊 全副武裝使命必達 04:102020/03/23 地方新聞 新冠肺炎關在家 吉力吉撈鞏冠寫防疫歌 12:322020/03/23 體育 文華國小攜手家長 落實防疫監測體溫 15:202020/03/23 生活 持續防疫！愛買宣布今再開賣台酒酒精 09:212020/03/25 財經 賴香伶籲政府 建單一窗口讓防疫車隊配合防疫旅館 13:492020/03/25 政治 社會熱門新聞 空軍驚傳上百軍士官大規模A錢 司令部：應是「誤領」 - 社會 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 國道3號施工連環大追撞 3車撞成爛鐵3人送醫 - 社會 N號房淫魔趙主彬女友 竟是性虐片主角之一 - 社會 失聯「陳冊」網咖「沒戴口罩」畫面曝光！北市府重罰100萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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