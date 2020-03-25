現切西瓜只裝盒賣，店內不賣盤裝西瓜。（周麗蘭攝）

在西螺大橋南端賣西瓜半世紀的「西瓜大王」，今年的西瓜25日開賣了！為了防疫，店內張貼公告取消販售西瓜切盤，要內用者改買盒裝的西瓜。

「西瓜大王」每年3月起開賣，70歲老闆許東水表示，今年氣候穩定，西瓜品質不錯，目前紅肉西瓜每台斤20元至35元。

今年因防疫之故，內用的西瓜切盤暫停供應，現吃的有切盒的西瓜50元、西瓜汁25元，顧客可以購買盒裝西瓜在店內享用。

(中時 )