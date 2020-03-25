新冠肺炎疫情肆虐全球，中央流行疫情指揮中心將所有國家列為旅遊疫情警示第3級，民眾返國必須居家檢疫14天，離開機場不得搭乘大眾運輸，國光客運機場路線營運大受影響，每班車常常只載1名乘客，交通部公路總局核定客運減班原則，拿掉減班幅度天花板，國光客運已表示擬減班9成。

由於運輸業受疫情影響甚鉅，多家客運業者早已開始實行減班，但減班數量受法規限制，業者不斷呼籲公路總局放寬。公總日前核定減班原則，長程客運路線可減班2成、行駛機場或新闢路線可減班3成，不過機場路線幾乎沒有生意，公總昨再放寬，不再設定減班幅度天花板，讓各業者依實際營運狀況，向各監理所申請減班。

國光客運總經理吳忠錫說，機場路線平均每班車載不到2人，公司希望全部停駛，但公總希望維持基本運能，公司願意配合，所以可能減班9成至9成5左右，留早晚各1班車。至於其他長途路線，可能規畫減班一半，比較接近疫情爆發後剩餘的運量。

首度客運與台北客運總經理李建文指出，最近東部鐵路運輸有充分的運能，客運幾乎沒有乘車需求，規劃留下2成的運能。至於北宜線，上一波已經減班1成，這次不會再減。

(中時 )