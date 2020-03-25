受到美股報復性強彈激勵，台股在蘋概三王台積電、大立光、鴻海買盤點火下，早盤開高走高暴漲至400點，一度站上9700點，盤中多軍稍微受壓抑，最低來到9426點，但終場大漲359點（或3.87%），收在9644點，成交量約1829億。大盤連續兩個交易日狂飆逾750點。

個股方面，市場傳出，蘋果5奈米A14處理器可能延後量產，法人預期，台積電第3季營收恐旺季不旺，不過台積電股價不受影響，終場大漲9.5元（或3.55%），收在277元；股王大立光和鴻海分別收漲6.14%、2.88%，表現也相當亮眼。

技術面觀察，目前上檔面臨沈重反壓，暫時無法重返萬點大關，其次包括年線、月線10349點與季線11344點等，由於前波拉回帶大量向下修正，因此，在本波盤勢自低檔反彈逾1200點後，短期在相對反彈高檔的震盪幅度拉大。

此外，短多除有外資回籠利基外，國家隊法人仍在一旁助陣，且逢低護盤意願不減，多方猶如吃了定心丸。另外，美國會朝野兩大黨可望順利通過約2兆美元振興經濟方案，若美股不再惡化，台股短期呈現震盪趨格局，不必過分看淡。

(中時電子報)