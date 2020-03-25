大陸湖北將解除武漢封城，針對台商回台是否解除解除註記，行政院發言人Koals Yotaka表示，跨部會決議將以包機返台模式與陸方交涉，特殊個案如何回台，將由中央流行疫情指揮中心及陸委會研判。至於註記問題，會中沒有決議，因為從來沒有考慮取消的問題。

針對取消註記問題，Kolas說，取消註記是媒體的猜測，目前沒有取消註記的問題，追蹤武漢國人完全是防疫需求，並非原來要取消而決議不取消。

武漢台商回台方式，政院及中央流行疫情指揮中心針對包機說法，遭外界質疑不一致。Kolas表示， 行政院副院長陳其邁昨衛福部、陸委會舉行30分鐘左右的跨部會會議，會中主要確認我方立場，政院及指揮中心是一致的，一直以來就是以包機回台為原則，並透過檢疫方式，嚴格把關，弱勢優先、防疫優先不會改變。

Kolas說，外界聚焦在解封城這件事，但政院對解封城的定義有很大的問號，解封城的意思是什麼，疫情趨緩多少？如果疫情趨緩為何一直到昨天中國官媒還要告訴全國民眾進入北京，都還要集中隔離14天，以此來判斷，中國的疫情恐怕還有很多問號？

Kolas也表示，任何人要從武漢回台，我方的模式都沒有改變，因為嚴密防護、謹慎防疫的立場沒有改變，所以包機的立場並沒有改變，但解封後會不會有任何人離開，若有很特殊的個案移動到其他城市，因為政府都有註記，任何人要回來，都會用相同的高規格，像血友病童的規格進行保護，並保護機上民眾，以及回台後，也要保護台灣民眾的安全。所以就算解封後有人到各省市，要回台都要用相同規格處理。

她說，政府談判仍是以前兩次「整機包機」為主，其他特殊個案若援引血友病童回台模式，將由中央流行疫情指揮中心及陸委會研判。

(中時 )