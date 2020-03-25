桃園市2月住宿率下降6成以上，防疫救觀光，因應居家檢疫人數暴增，觀旅局推出2間防疫旅館，包三餐3星每晚2500元、4星3000元，目前381間入住率達5成6，另有49家安心旅館提供2400間給檢疫者家屬，每晚800至1500元，但議員直言民眾多選便宜房，金額落差大相對負擔重，楊勝評強調桃園最優惠，且中央另挹注1日1000元，減輕負擔。

疫情延燒，桃園觀光旅遊業受重挫，議員徐其萬直指只有「慘兮兮」3個字可以形容，根據觀旅局統計，2月份住宿率，觀光飯店29.41％、一般旅館28.5％、民宿16.09％，平均下降6成以上。

「疫情看不到終點，接下來也好不到哪去！」議員紛紛建議振興，讚許防疫旅館和安心旅館政策，謝美英建議針對計畫轉型或打算歇業的飯店、旅館，祭出更優惠的減免稅賦優惠，鼓勵業者提供場地做為防疫旅館，延緩停業衝擊。但也有議員憂心成效，黃家齊指出，居家檢疫民眾一住就是14天，都先選擇低價位，滿房後負擔重；周玉琴和呂淑真也直言找上觀旅局卻訂不到房間，被轉介到民政局。

議員呂林小鳳、彭俊豪、劉勝全都關心防疫旅館防疫用品是否充足，楊勝評強調現有2間防疫旅館，防疫物資全都會提供，且「不混住」、單獨衛浴、專人送餐到門口電話通知取餐，防疫滴水不漏，三餐3星商務旅館8坪每晚2500元、4星飯店12坪只要3000元，「絕對全台最優惠！」

議員黃婉如則指出，自己頻頻收到外縣市祭出的旅遊振興優惠，甚至有3天2夜等套裝行程，楊勝評說，桃園也有49家旅館響應安心旅館政策，總計約有2400間房，不同房型不同價位，價格從800元起跳，最高不超過1500元，也會將全市旅館的優惠方案整合放上宣傳管道幫忙宣傳。

另郭麗華和周玉琴都建議，桃園位處國門之都，面對疫情衝擊旅宿業，應該廣納其他縣市的居家檢疫者入住，像是防疫計程車從機場到高雄要8000到12000元，經費留下來直接入住桃園防疫旅館，能救桃園旅宿業。

但觀旅局長楊勝評直言，桃園是機場入境地，面對外籍人士、離島居民等無居住地者責無旁貸，但「住進來任何醫療關懷後送工作都要擔起來」，醫療能量是否能完全負荷有待商榷，因此目前仍以桃園市民和外籍、離島人士優先。

(中時 )