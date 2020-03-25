新竹市元培街148巷拓寬至大坪頂工程已完工，25日正式通車。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（左五）25日主持「元培街148巷拓寬至大坪頂工程」通車典禮。（陳育賢攝）

新竹市進出大坪頂與青青草原的重要聯絡道路元培街148巷，過去路寬只有4米，會車不便，每逢清明掃墓與青青草原舉行大型活動時都會造成大塞車，市府特別斥資拓寬，25日正式通車，拓寬後路寬達8米，多年的交通堵塞問題終於有解。

市長林智堅表示，元培街148巷道路狹小、坡度陡峭且轉彎半徑過小，不利於往來青青草原及返鄉祭祖的民眾，自從青青草原成為造訪新竹的必遊景點後，人潮倍增更讓道路不敷使用，市府因此斥資1億經費，將4米路幅加倍拓寬到8米，方便雙向通車，讓民眾進出更加安全便捷。

工務處表示，大坪頂目前有10萬個塔位，清明節期間約有8萬多個家庭前往祭祖，周邊道路車潮絡繹不絕，造成沿線道路交通壅塞，加上大坪頂位於山區，路幅狹窄，停車空間有限，也缺乏替代道路，熱門時段車流回堵嚴重，元培街148巷成為重要的替代道路之1。

經市府努力與周邊地主溝通，利用設計手法將徵地面積降到最少，獲居民肯定，在2019年5月順利發包開工，今天完工啟用後不僅可以雙向通行，擴寬路段全長有600公尺，其中長達400公尺的陡坡透過工程設計手法將陡坡變緩、彎道加寬，讓行車更安全、更舒適，加上斥資5.5億元新闢的三姓橋路使兩條路可以串聯，解決此地多年來交通打結的問題。

(中時 )