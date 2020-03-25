賴香伶籲政府 建單一窗口讓防疫車隊配合防疫旅館 13:492020/03/25 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾黨立委賴香伶。 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨立委賴香伶昨晚於臉書發文表示，新冠肺炎疫情在世界各地爆發後，政府規定入境者須進行14天居家隔離，政府應結合機場單一窗口，讓防疫車隊和防疫旅館結合，做好「防疫一條龍」。 賴香伶說，台灣現在的境外移入確診人數暴增，而大量回國人口也已衍生很多問題，比方說家庭環境沒有妥當的隔離空間等等。為便利回國民眾尋求協助，政府應該建立單一窗口，讓國人可以安心歸國，家人、鄰居也能放心。 (中時 ) #賴香伶 #民眾黨 #防疫一條龍 #防疫車隊 #防疫旅館 #機場單一窗口 #新冠肺炎 #防疫 #境外移入 #回國 也許您會感興趣 推薦閱讀 開放寄口罩給親人 政院鬆口 04:102020/03/21 生活新聞 禽流感也拉警報 大城蛋中雞場撲殺2萬1680隻土雞 17:412020/03/21 生活 新北愛心大平台 募捐破4000萬 04:102020/03/22 地方新聞 立榮、華信即起防疫升級！旅客全程配戴口罩、破37.5°C拒載 09:362020/03/22 生活 堵住防疫破口 海巡緝獲31名越南人偷渡 19:012020/03/22 社會 防疫＋安心旅館 新北備戰2000房 04:102020/03/23 生活新聞 小黃防疫車隊 全副武裝使命必達 04:102020/03/23 地方新聞 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 新冠肺炎關在家 吉力吉撈鞏冠寫防疫歌 12:322020/03/23 體育 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 為何要韓選台北市長？網分析票源曝驚人事實 - 政治 縣市長最新民調出爐 他支持度 網看完驚呆！ - 政治 睡醒變成飛機跑道 高雄人怒吼：不要再罷韓了！ - 政治 論文門重大突破！？彭文正大喜：水落石出了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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