民眾黨立委賴香伶昨晚於臉書發文表示，新冠肺炎疫情在世界各地爆發後，政府規定入境者須進行14天居家隔離，政府應結合機場單一窗口，讓防疫車隊和防疫旅館結合，做好「防疫一條龍」。

賴香伶說，台灣現在的境外移入確診人數暴增，而大量回國人口也已衍生很多問題，比方說家庭環境沒有妥當的隔離空間等等。為便利回國民眾尋求協助，政府應該建立單一窗口，讓國人可以安心歸國，家人、鄰居也能放心。

(中時 )