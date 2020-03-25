戴德梁行今（25）日公布2020年第一季土地市場調查報告指出，首季儘管有新冠肺炎疫情衝擊各行業，但建商的角度，是把土地當作是存貨，只要對後市有信心，就依然進場搶地，結果首季土地交易金額令人驚豔，光芒四射，預期是否能突破700億元大關，盡在下周登場的「世貿三館」地上權標案。

戴德梁行指出，土地市場經過2019年飆破3,000億元的歷史天量後，2020年第一季土地交易金額預估仍有突破700億元的機會。

根據戴德梁行統計，截至3月24日，2020年土地市場交易量為476億元，與近十年之單季均量大致貼近。

但戴德梁行表示，2020第一季的土地交易重頭戲在於3月30日世貿三館地上權標售案，只要以266億元底價標出，第一季仍可輕易越過700億元關卡，以世貿三館的搶手條件，預估將能順利標脫。

戴德梁行分析，第一季土地交易類型仍以住商土地合計逾400億元為大宗，約佔總交易量之85％，若3月底世貿三館土地順利標脫，住商類土地佔比將高達九成以上。

興富發無疑是2020第一季的最佳主角，除了在台中七期獵得兩宗住商土地，分佔十大交易排行榜上的一、三名外，更將2016年購入的南港土地申請都市更新、容積移轉並取得建照後出售，交易金額名列本季第二名。

興富發這三筆買賣，就獨家為本季土地交易發出三道光，更創造180億元的交易金額。首季能否光芒四射，就看3月底世貿三館地上權標售案。

至於新型冠狀病毒疫情是否衝擊土地市場？戴德梁行表示，住商土地對開發商而言是存貨，預估仍持續評估購地，為將來推案預作準備。

(工商 )