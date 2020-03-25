咖啡黑金商機無限，統一超(2912)7-ELEVEN將自30日起推出「藍色精品咖啡日」活動，結合APP延伸線上線下戰場，擴大精品咖啡版圖。

據外部市場調查，台灣咖啡市場規模超過700億元，台灣人一年就喝掉28.5億杯咖啡；統一超7-ELEVEN前年開始積極跨入精品咖啡市場，將喝咖啡的層次提升到「生活美學態度」，今年1月正式將旗下精品咖啡更名為「CITYPRIMA」，秉持「一杯講究的精品咖啡」品牌精神，堅持提供由尋豆師精挑、單一產區溯源、通過國際認證—咖啡品質協會(簡稱CQI)杯測認證風味超過80分以上的「精品咖啡」，精品咖啡豆限量、高品質，比單品豆訴求使用單一地區的咖啡豆標準更為嚴苛，目前販售「耶加雪夫 日曬」精品咖啡，提供精品美式及精品拿鐵兩種選擇，口感喝起來有藍莓甜感，滑順不苦澀；除了現煮精品咖啡，CITY PRIMA去年同步推出精品濾掛咖啡，成功帶動相關業績成長20%。

統一超7-ELEVEN表示，CITY系列現調飲品服務數位行動化，透過OPENPOINT APP的行動隨時取服務平台導入超過60種CITY系列飲品組合，自2月中旬推出以來，帶動每日新增會員數成長近50%，且最受新竹以北地區消費者青睞；3月初更加碼推出行動隨時取咖啡會員日，推出限量3萬組的大杯美式買7送7活動，搭配轉贈好友加贈OPENPOINT點數活動，吸引近20萬人次參與雙重活動，創下行動隨時取單日使用率最高紀錄。

為滿足更多咖啡饕客需求，統一超7-ELEVEN積極拓展精品咖啡版圖，目前CITYPRIMA精品咖啡在台灣、離島已有超過1800店，預估今年底將大舉拓展至2500店，並持續結合OPENPOINT APP行動隨時取服務，持續CITY系列商品專屬活動，再創一波黑金傳奇。

(時報資訊)