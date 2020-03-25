24日0時至24時，北京市新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例5例，其中英國輸入2例、美國輸入2例、西班牙輸入1例，累計報告境外輸入確診病例143例，涉及16個國家。

根據北京市衛生健康委員會最新疫情通報，24日0時至12時，北京市新增報告境外輸入確診病例4例，其中英國輸入2例，美國、西班牙各輸入1例；12時至24時，新增報告境外輸入確診病例1例，來自美國。

這是北京市每日新增境外輸入確診病例自3月20日以來首次出現個位數增長，數據顯示，20日北京市新增境外輸入確診病例14例，3月21日新增13例，3月22日新增10例，3月23日新增31例。

截至24日24時，北京市累計報告境外輸入確診病例143例，病例來源國數量達到16個，其中英國輸入48例、西班牙輸入44例、意大利輸入18例、美國輸入11例、法國輸入5例、奧地利輸入3例、匈牙利輸入3例、伊朗輸入3例、泰國輸入1例、巴西輸入1例、盧森堡輸入1例、荷蘭輸入1例、巴基斯坦輸入1例、挪威輸入1例、希臘輸入1例、墨西哥輸入1例，累計治愈出院9例。

據了解，自11日世界衛生組織宣布新冠肺炎疫情具有「全球大流行」特徵以來，北京口岸入境人員7.5萬人次，日均6000餘人，中國內地居民佔比九成多。

(旺報 )