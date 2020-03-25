台灣確診案例連環爆，許多民眾嚇得搶物資，但網友分享，今日好市多停車場有大驚喜，有人搶到衛生紙也，卻忘在手推車下層，沒帶回家，引發網友熱議，重點是搶的過程，搶到就舒服了。
網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》上發文分享，「新竹店的哪位忘了拿衛生紙...」並附上一張照片，只見一包衛生紙孤零零的躺在推車的下層，整個被遺忘了。
貼文曝光後，立刻引發網友討論，「他已經滿足買衛生紙的內心了！拿不拿是一回事」、「只在乎曾經擁有，不在乎天長地久」、「重點是過程...結局並不重要....xd」、「搶到就舒服了」、「整家店的最強戰利品掉了」、「這比錢包掉了還嚴重」。
後來網友也開玩笑說，「會引起家庭糾紛」、「回家後，會罰跪在啤酒瓶蓋上懺悔」、「大家還真是路不拾遺！最美的風景就是這樣啦」、「辛辛苦苦為誰忙」。
文章來源：Costco好市多 商品經驗老實說
(中時電子報)
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