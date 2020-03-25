勞動部25日上午前往立法院進行專案報告，針對勞動部日前函覆經濟部的內容，針對受疫情影響的產業在紓困期間，可以將「疫情」視為事變，申請放寬每日工時上限、7休1等相關限制，立法委員邱顯智表示，勞動部這樣同意放寬，等於不分行業、全面洞開，認為應該要正面表列，有需要的行業才來申請。

另外，時代力量立委王婉諭提案，民進黨立委劉建國、國民黨立委張育美連署要求勞動部，於振興重建期間，適用勞基法第32條第4項以及勞基法第40條之行業別，應予以限縮範圍、採取正面表列行業，並審核事業單位之申請，其申請時間以3個月為限，保障勞工的工作權益。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、交通部、經濟部等部會針對「面對疫情發展，政府補助平台業者及交通運輸業者時，應確保接觸民眾頻繁的外送員及交通運輸從業員工健康安全」專案報告。

邱顯智質疑，到底是什麼樣的行業到要犧牲勞工的國定假日、例假日、特休假？勞基法是最低標準，到底有什麼理由需要打開這個工時限制？勞動部部長許銘春舉例，如果是泡麵、罐頭工廠，會因為民眾搶購而有趕工增產的需求。

但邱顯智指出，應該要回歸法令，因為現在可以用的工時規定有很多，可以利用彈性工時，沒有必要一定要動到7休1、84條之一、或是動到勞工的每日工時上限、國定假日與例假日。

(工商 )