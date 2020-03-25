兆豐銀行體恤漁民受疫情影響 採購100公斤石斑魚及午仔魚 13:512020/03/25 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 兆豐銀行體恤漁民受疫情影響，採購100公斤的石斑魚及午仔魚。 （圖／兆豐銀行提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情延燒也影響到漁民生計，兆豐銀行體恤漁民受疫情影響，在石斑魚及午仔魚盛產之際，也向屏東林邊漁會採購了100公斤的石斑魚及午仔魚，除了為部分近期加班辛苦的同仁加菜，也發揮公益精神，贈送給培養基層運動選手的重點學校，包括台南大內國中舉重隊、發展棒球的高雄高苑工商棒球隊及偏鄉棒球小學宜蘭大同國小，透過採購行動，希望能拋磚引玉，鼓勵企業防疫不忘公益，一起多多採購這兩種盛產的魚種，幫助漁民，也幫運動選手補充營養。 (工商 ) #台南 #漁民 #兆豐銀行 #石斑魚 #午仔魚 也許您會感興趣 推薦閱讀 世界級名畫景點在台南！歐風博物館、冠軍咖啡、泥漿溫泉好吃也好玩 17:032020/03/21 旅遊 民主聖地台南不能淪陷？網PO一圖喊：扯爆了！ 15:362020/03/22 政治 疫情衝擊餐飲業慘 漁民找出路靠宅經濟發威 18:392020/03/23 生活 兆豐送萬瓶乾洗手 與卡友疫起防疫 01:202020/03/24 產業特刊 防群聚感染 台南永康分局首採視訊會議 10:392020/03/24 社會 台南工地意外 工人掉3公尺深坑幸運獲救 10:342020/03/24 社會 南鐵地下化工程發現火車轉車台遺構 文資處：暫停施工 17:592020/03/24 生活 新冠疫情打亂大陸貿易 肯亞漁民收入好轉 18:252020/03/24 國際 沒有漁工出不了港 東港漁民請求政府「法規紓困」整併船員補缺工 21:542020/03/24 生活 沒漁工出不了港 漁民盼法規紓困 04:102020/03/25 地方新聞 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 是你？花50元買咖啡 幸運中千萬大獎 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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