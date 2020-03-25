疫情延燒也影響到漁民生計，兆豐銀行體恤漁民受疫情影響，在石斑魚及午仔魚盛產之際，也向屏東林邊漁會採購了100公斤的石斑魚及午仔魚，除了為部分近期加班辛苦的同仁加菜，也發揮公益精神，贈送給培養基層運動選手的重點學校，包括台南大內國中舉重隊、發展棒球的高雄高苑工商棒球隊及偏鄉棒球小學宜蘭大同國小，透過採購行動，希望能拋磚引玉，鼓勵企業防疫不忘公益，一起多多採購這兩種盛產的魚種，幫助漁民，也幫運動選手補充營養。

(工商 )