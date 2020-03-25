越南第一大PVC人造皮革富林-KY(1341)去年受惠外銷、轉單效益加持，全年毛利率20.73％，獲利2.81億元，年增86.39％，EPS 5.69元；董事會決議配息5元。對照當前54元股價，現金殖利率9.36％。

富林-KY產能位於南北越，內外銷各一半，開發出類皮革水性PU超纖環保皮，可應用汽車內裝等，已開始量產，並在越南二手車市場有活絡推展空間。2月因過年遞延訂單與轉單效應，營收月增54.68％，年成長86.37％；3月營收持穩可期，第二季轉單需求有望加溫。

分析師指出，富林-KY 2020年營收成長動能主要來自Coach、MICHAEL KORS等精品皮革供應商增加釋單。另為避免新冠肺炎疫情影響，客戶也將下給大陸廠商訂單轉向富林-KY，像價格競爭較為激烈的膠布訂單，轉單效應最為明顯。

富林-KY目前膠布營收佔比約2~3成，主應用在包裝材、雨衣等；鞋用比重仍低。看好加工廠紛紛進駐越南生產鞋類等產品，有助帶動當地相關供應鏈，將配合日本伙伴，規畫布局利基型的No-sew TPU。

(工商 )