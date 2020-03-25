臺北市政府今(25)日正式宣佈第5家防疫旅館上線服務，預計將為居家檢疫旅客提供19個房間，另第6家防疫旅館「S Hotel」合尊酒店股份有限公司也預計在本周五(27日)上線，將提供100間客房，協助檢疫旅客能夠順利度過14天。

S Hotel 酒店事前必須先通過政府嚴格的層層把關才能成為防疫旅館，該飯店位置鄰近機場，周邊擁有 5 家區域醫院，每間客房設有獨立式空調、無地毯，零接觸的專業流程，讓交叉感染的機率降到最低，且全體員工培訓數小時之防疫及消毒流程，提供更安全無虞的住宿環境。

將由S Hotel主廚張卓智精心設計多款中、西菜色，且使用一次性餐具。(S Hotel提供)

防疫住房專案1晚6000元，包含早、午、晚三餐，將由S Restaurant & Bar餐廳採用新鮮食材，設計多樣化中、西菜色，並且是使用一次性餐具，垃圾將特別專業處理，另外，還提供免費WIFI及24 小時前台服務，讓檢疫旅客能夠安全舒適的度過14天的隔離期間。

(中時 )