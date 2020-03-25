中美為病毒發源地，近日針鋒相對！傳出台灣去年12月底就收到警示指新冠肺炎可能人傳人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，當時確實已蒐集到情報，也擔心有人傳人可能性而去函WHO，但WHO僅表示「收到了」。對此，資深媒體人黃創夏認為，若不是傲慢的「收到了」，「全球就不會如今的驚嚇」。

陳時中昨指出，他對台灣蒐集到的情報有信心，因此台灣自去年12月30日就開始對武漢直航班機進行登機檢疫；1月2日就開設了應變中心。陳時中指出，因為無法獲得公開透明的第一手資訊，陳時中指當時便已警戒，因此台灣1月20日宣布指揮中心三級開設，1月23日就看到武漢緊急宣布封城。陳時中也提及，當時已蒐集到情報，擔心有人傳人可能性而去函WHO，但WHO僅表示「收到了」。

對此，黃創夏在臉書指出，如果去年12月31日，WHO接到台灣的預警，不是傲慢的「收到了」，而是「知道了，立即處理」，黃創夏直言，「全球就不會如今的驚嚇」！

(中時電子報)