下周四起就是兒童、清明節4天連假，林務局羅東林區管理處推出兒童免費遊太平山優惠活動，年齡在12歲以下的小朋友，不只享有免費入園的優惠，還能免費搭乘人氣十足的蹦蹦車，羅東林管處表示，防疫工作上林管處已做好準備，歡迎親子們連假來太平山一遊。

羅東林管處育樂課課長吳思儀表示，太平山入園票價原本7到12歲是半票100元，3至6歲10元，3歲以下才免費，林管處在4月2日至5日連假期間，12歲以下兒童憑健保卡或戶口名簿，都能免費入園，以慶祝小朋友們期待已久的兒童節。

吳思儀指出，太平山完整路線的蹦蹦車優惠票是120元，因現蹦蹦車是局部復駛，搭乘為50元，連假期間也提供兒童免費搭乘蹦蹦車的優惠。

正值新冠肺炎疫情期間，羅東林管處準備好防疫措施，包括入園須量額溫，櫃台等處會放酒精供遊客做手部消毒，屬室內空間的客房、咖啡館、餐廳等，也會做好消毒工作，如園區人潮多，也會啟動調整座位間隔距離等措施。

羅東林管處呼籲，民眾如果有出國史或發燒等症狀，建議不要出門或往人潮多的地方走，確保自身與他人的安全。

(中時 )