今年代表民眾黨參選新北市三重區立委的李旻蔚挑戰民進黨立委余天失利，沉潛一段時日後，李旻蔚本周一獲聘入北市府，擔任市長柯文哲祕書，隸屬祕書處媒體事務組。對於是否會參選2022市議員選舉，李旻蔚低調表示，現階段努力學習市政工作，選舉的事以後再說。

32歲的李旻蔚是民進黨新北市議員李余典之女，過去擔任父親住李多年，熟悉地方選舉事務，李旻蔚去年宣布脫黨，轉投民眾黨參選三重區立委，但最後以懸殊票差敗給對手余天，而李余典也因輔選女兒，本月民進黨中評會認定違紀，處停權2年。

李旻蔚今天上午現身2020台北玫瑰展開幕記者會，早已嫻熟與媒體互動的她，見到記者也上前主動打招呼，告知任職事長祕書一事。

李旻蔚說，今天是報到第3天以來的第一個公開行程，之前在父親擔任助理10年，如今有機會在北市府學習、協助，會把握當下，目前都還在學習中，柯市長第一天只跟她說「認真上工」。

李旻蔚表示，職務主要負責閱讀新聞、蒐集輿情，目前還在熟悉環境，她也會參加晨會，希望多熟悉市政；至於是否備戰2022議員選舉，她笑說，現階段努力學習市政工作，選舉的事以後再說。

(中時 )