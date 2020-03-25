1月下旬以來全球金融市場受到疫情影響波動加大，截至3月24日，全球主要股市下跌幅度幾乎都超過20％，但同期間大陸股市在官方維穩政策的加持之下，滬深300指數僅下跌13.4％，相對抗跌。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，觀察大陸境內開放式基金的股票投資部位，自去年8月以來與行情同步上升，但今年1月底至2月初，滬深300指數在疫情衝擊下回檔，但基金股票部位卻逆勢上升，目前仍處於近兩年以來的相對高位，顯示資產管理公司對於後市相當有信心。

黃家慶強調，新冠病毒疫情在2月達到高峰，目前在大陸境內已獲得基本控制，在物流方面，中國國家郵政局表示快遞復工人數已接近300萬人，復工率已超過90％，接下來靠著新基建拚加速復工，可望彌補第一季因疫情所造成的損失。

此外，大陸政府為了對抗疫情，貨幣、財政政策皆加大力度。貨幣政策方面包括降準、調降MLF利率等等，於市場投放大量資金；財政政策方面則包括定向減稅降費、提供貸款貼息、以及加速新基礎建設等，刺激經濟動能。在國家政策大力支持下，有助於加速恢復市場信心。因而2月貨幣增速在政府力拼全面復工與貨幣寬鬆政策下已經有所提振，企業新增人民幣存款較1月大幅增加，顯示官方維穩政策已初步奏效。

大陸股市自2014年後逐漸開放，國際資金持續湧入，淨買超的狀況並沒有改變。即便是近期受到新冠肺炎疫情衝擊，2月北上資金淨流入仍高達116億人民幣，顯示境外資金依舊持續看好陸股後市發展。

另外，以基本面估值來看，滬深300指數目前本益比約10.6倍，低於近10年的12.5倍均值，幾乎接近負一倍標準差，長期投資價值浮現，建議逢回檔分批布局。

(工商 )