戴德梁行董事總經理顏炳立今（25）日表示，疫情來勢洶洶，「原來的牛（房市）已經爬起來，但是卻碰上黑天鵝，戴著口罩倒下躺平！」如果第2季疫情還是沒有緩和，預期下半年房市，將會出現恐慌性變現拋貨潮。

由於疫情衝擊，為避免群聚感染，顧及大家的健康，戴德梁行今天是首度破天荒，把第一季商用不動產市場記者會，改採線上直播方式進行。儘管在線上直播，顏炳立還是不改大炮風格，直話直說。

他表示，目前新冠肺炎疫情，還沒使得房市出現恐慌性殺盤，整體房價表示持穩，不過交易量減少。今年房市走向依舊呈「量增、價溫、落底盤整」，以現階段疫情來看，對於房市還是抱持樂觀態度，預期消費市場買氣遞延，等疫情告一段落是剛性需求購屋的好機會。

不過如果這波疫情持續延燒，他直言，那麼房市將不妙。

顏炳立表示，本來2020年房市是呈現「春花望露」，市況相對好轉，但是萬萬卻沒想到，才過完年，就遇到1隻黑天鵝，不但讓這隻房市爬起來的牛，再度倒下躺平，而且身邊還持續有1隻熊在吼，整體來說，其實不太樂觀。

顏炳立以「春天怎麼這麼冷」，來形容第1季房市。

至於對於第2季房市趨勢，顏炳立不改幽默口吻直言：現在只有土地市場最好，呈現「逆疫」而行，是表現最優；至於辦公室，目前則為堅挺「抗疫」；反觀飯店、店面，則紛紛確診，不過飯店還處於「搏鬥」，店面則算是輕症，還要「觀察」。

至於往後的住宅市場趨勢，顏炳立表示，目前在緊盯「防疫」，房市投資客的目標就是要活著、撐住，自用型買家目的則是要低價、買到。

(工商 )