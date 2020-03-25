苗栗首屆婦女W-MBA學分班25日完成開訓儀式，藉以全方位培訓婦團組織與個人，增進婦幼政策的推動效益。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動婦女團體培力，今年首創以學分班方式，進行全方位且更具系統性培訓，25日首屆婦女W-MBA學分班在苗栗縣長徐耀昌主持下完成開訓儀式，為婦團培力帶來新的里程碑，因應疫情學員位置安排也落實梅花座，並全體戴上口罩共同防疫。

縣府創新推動婦女W-MBA學分班，其中W-MBA代表「Women-MBA」針對婦女團體開設學分管理班，為苗栗縣婦女團體代表、辦理相關婦女福利服務、性平推廣的社團代表等成員，開辦更具系統性課程並全方位培訓婦團組織與個人，記錄受訓足跡，特聘國立聯合大學文化創意與數位行銷學系專任副教授暨苗栗縣性平會委員胡愈寧擔任班主任，帶領婦團以學習力、行動力、凝聚力3力出擊概念，結合多元課程，提升婦團組織營運效益與性別平等意識，精進並持續推動優質婦女福利服務。

首屆婦女W-MBA學分班在苗栗縣婦女福利中心登場，25日徐耀昌完成開訓儀式。徐耀昌表示，婦女團體長期關注縣內婦女權益議題，推動女性意識覺醒、性別平等、爭取婦女權益保障等工作，對地方婦女的凝聚與活絡帶來重要貢獻。

他說明，W-MBA學分班推動培力課程，包含組織能力訓練、領導人培力的2大主軸，規畫講座課程、議題討論、參訪件息等，培養創新思維、撰寫與評估計畫的能力，盼學員們結合實務上的經驗與對地方的了解，激盪更多創意火花，學習更多新知與技能，推動更加完善的婦幼政策。

縣府社會處說明，課程分6場次，全程參與將取得13學分，鼓勵婦團成員踴躍參與，報名可洽苗栗縣婦女福利服務中心037-336823轉11、28。

(中時 )