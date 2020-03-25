新北市政府各局處臉書粉絲專頁群起響應，紛紛在臉書貼出第一線同仁的＃stayhome九宮格照片，表達捍衛民眾健康的決心。（新北市新聞局提供／葉德正新北傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市長侯友宜「獻聲」錄製台語版關懷語音，24日起連續三天晚間7至9時，透過室內電話向市民宣導自我健康管理的重要性，並呼籲民眾防疫期間「麥擱趴趴造」，照顧自己也保護他人。

侯友宜「獻聲」錄製語音，拜託市民朋友在疫情高漲時期應減少外出，並避免前往人潮擁擠或密閉空間，更應做好勤洗手、戴口罩、量體溫等自我健康管理措施，照顧自己也保護他人。

侯友宜強調，台灣現階段防疫重點應是嚴守「阻絕於境外，管控於境內」的策略。境外部分，中央疫情指揮中心已採行多項阻絕措施；境內部分，有賴地方政府積極補位，採取超前部署的管控措施。市長表示，市府上週已宣布14天內暫停開放公有封閉型場館，也請民眾「麥擱趴趴造」，造成防疫出現破口。

此外，醫護人員發起＃stayhome活動，侯友宜21日也在個人臉書粉絲專頁響應，找來多位醫事、警消、民政、社會、環保等第一線同仁，共同呼籲大家「麥擱趴趴造，民眾健康我來顧」，也感謝基層同仁為防疫的付出與辛勞。

(中時 )