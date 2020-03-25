NBA今年球季因新冠肺炎群聚感染泡湯。但球星們在家都在做什麼引發民眾好奇。金塊隊球星賈瑪莫瑞（Jamal Murray）首先躺著也中槍。昨天他的Instagram限時動態疑似遭到駭客入侵，結果其中一段他的女友替他口交的「日常影片」竟然遭到流出，隨即遭到瘋傳，引起全美震驚。

NBA停賽，讓平日精力旺盛的球星很難耐得住沒球打的日子，更有不少球星為此在家居家隔離自主訓練，或整天打手遊以及在社交媒體分享日常生活打發沒球可打的無聊日子。

惟莫瑞的日常生活非常精彩，有女友在家替他耗費精力。不過這段影片流出後，莫瑞立即刪除帳號中的限時動態同時關閉帳戶。事後他也立刻在Twitter上公開向民眾道歉，並表示自己的帳戶遭駭客盜用，才讓這段影片流出。但目前這段影片已全球瘋傳，也讓他成為全球網路關鍵字熱搜大熱門。

(中時電子報)