中央流行疫情指揮中心25日表示，第二批武漢包機返台361人已於今日清晨解除隔離，其中140人由親友接送，221人搭乘交通部安排的遊覽車至定點後各自返家。指揮中心指揮官陳時中表示所有人返家後仍需落實自主健康管理14天。

醫療應變組副組長王必勝表示，所有人已於25日早上7點5分離所，關於此次集中檢疫，期間僅2位有發燒症狀，但就醫後發燒症狀解除且二採陰性已排除感疫可能性。此次滿意度為94.8%，較上次的96.5%略為下滑，抱怨內容以無法抽菸問題較大，「但仍不會開放」！另也有期望配備打掃工具可自行整理環境，隔音較差、電視台台數選擇少等意見，另有因集中檢疫者中有幼童而期望能多提供些童書的聲音。

指揮中心統計，昨(24)日國內新增931例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計26,660例(含24,044例排除)，其中235例確診(今日新增案217至235)，分別為197例境外移入及38例本土病例。確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

(中時 )