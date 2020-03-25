基市文化局圖書館設臨時櫃台，即日起不進館可取還書。（基隆市文化局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆因應新冠肺炎確診數的攀升，基隆市5處的智慧圖書站不僅預約取書冊數明顯增加，文化局更為維護市民閱讀的健康與便利性，貼心在文化局圖書館的中正路入口處增設一處臨時櫃台，提供民眾可以不用進館，就可以取、還書。

基隆市文化局長陳靜萍指出，只要是基隆市各地圖書館借出的圖書，都可以在這一處的臨時櫃進行不入館的取還書，而在其他外縣市借閱的圖書，在全市共有8處的館外設置了「圖書交換櫃」，可以進行區域圖書館的通借通還，不僅可以讓各地市民減少飛沫傳染的風險，更可以藉由各地借還書的殺菌消毒設備，讓書籍保持在良好的狀態供民眾借閱。

文化局指出，增設的臨時櫃台服務時間與文化局圖書館櫃台一致，週二至週六從上午9時至晚間8時30分，週日則從上午9時到下午4時30分，週一固定休館，除了領取預約書籍以外，也可歸還圖書與申辦借閱證，而文化局圖書館平均每天入館從1000人次，逐月遞減到約500至600人次，但基隆市5處的智慧圖書站從平均每月借書約500冊增加到600冊，市府也藉此宣導民眾在防疫時期，避免出入人潮聚集的地方，以防止飛沫傳染的危險。

文化局補充表示，基隆市智慧圖書站總共有七堵車站、基隆車站、深美國小、正濱國小、基隆婦幼福利中心等5處，也將持續提供自助式無人閱讀服務，民眾可在此領取預約書籍或還書，歡迎基隆在地市民多加利用。

(中時 )