基隆市二信高中普通科學生開新琳，成功獲得香港頂尖大學的全額獎學金錄取。（二信提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市二信高中普通科一名學生開新琳透過全英語視訊面試，成功錄取香港城市大學材料工程系，並得到每年18萬元港幣的全額獎學金，一圓海外留學夢。他指出，自己於兩年前參訪香港大學時，認識了拿全額獎學金的台灣留學生，因此激起她仿效的雄心，即使近來受到新冠肺炎疫情影響，仍堅定理念的勇往直前圓夢。

二信高中校長林立指出，二信在3年前成立普通科「頂大班」，強化學生「國際移動力」，並積極強化英語學習，鼓勵學生參加多益英檢，全班平均達776分，也組團到香港、上海的大學參訪學習，已經有很多學生錄取國內頂尖大學，申請世界百大學校，終於也傳來捷報。

另一名同學陳柏睿，與開新琳同班，更也是一舉錄取香港中文大學工商管理系、香港城市大學管理科學系的優秀學子，他表示，香港是國際金融中心，希望在疫情度過後，可以接受國際化的磨練，放眼全球商務，他指出，自己過去在校內參與全英語上課時「鴨子聽雷」的狀況，一路到高三才習以為常，但在面對國外全英語視訊面試時，也因此才能順利度過，如願以償。

林立也強調，這些成功獲得國外頂大錄取的學子，都是一路由國中部直升，是正港基隆囝仔，在地就學有成，榮登世界名校，驗證了不用迷信跑去讀台北名校，也可以有國際視野。

(中時 )