民進黨主席卓榮泰。（劉宗龍攝）

民進黨主席卓榮泰。（劉宗龍攝）

國民黨前副祕書長蔡正元日前批評民進黨中央黨部打2020選戰花掉7億元，是「新海角7億」；民進黨主席卓榮泰酸蔡正元，「肺炎影響咳嗽，不應該影響眼睛」，看不清楚就對外講。近期公佈的數字，是整年度的黨務預算加上一部分選舉經費，卻被有心人士曲解為民進黨花了這麼多錢在選舉。

卓榮泰強調，民進黨一直是以很簡約的方式執行預算，往後因為政黨補助金相形減少，也會在人事、業務會進行應該有調整。「有人看不清楚就隨便對外講」。這數字是包括整年度的黨務預算和一部分選舉經費，

媒體報導，民進黨祕書長羅文嘉日前在日中執會上，說明「2020選舉結案報告」，指黨部總共支出約7億元，目前仍短絀1億6000餘萬；不過2020會計年度，預計會有1億4000餘萬的選票補助款要進帳，黨中央財務尚算平衡。

蔡正元則在臉書發文表示，民進黨中央黨部打2020選戰，帳面上花了七億元，這不包括蔡英文競選總部的花費，也不包括地方上及形形色色附隨組織的開銷，當然也不含政策買票胡亂花掉的納稅人的錢，以及包養楊蕙如之流的1450的錢。

(中時 )