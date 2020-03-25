傅姓男子在網路上認識17歲女高中生，利用少女涉世未深、對愛情憧憬的心情，竟約她回家指侵得逞，甚至還說：「妳不跟我做愛是老古板」台北地院認定傅男對少女約會強暴，依強制性交罪判刑3年4月，可上訴。

判決指出，傅男2016年8月間透過交友軟體「BEETALK」認識少女，兩人相談甚歡，不久後就約出來見面。傅男騎機車赴約，把少女載回住處後，竟趁兩人獨處時，對少女種草莓、摸胸部，甚至不顧少女阻擋，將手伸到少女下體指侵得逞。

少女當場嚇得逃進廁所，一度與傅男隔著廁所門對峙，後因少女換氣過度引發症候群，傅男這才離開，少女隨即逃出傅男住處。

案發後，少女沒立即報案，也未向家人透露此事，但因情緒大受影響，甚至罹患憂鬱症、有自殺傾向，學校察覺不對勁介入了解，全案才曝光。

法院開庭時，傅男否認指侵，辯稱只有隔著衣物撫摸少女胸部及下體，且沒有違反少女意願，他為了讓少女放心，還曾與少女溝通：「台灣平均16歲的男女生就破處女」、「不跟我做愛這是老古板的想法」、「如果懷孕的話，等妳滿18歲就可以娶妳」、「跟我做愛時，什麼都不要想，配合我就好」。

但法官勘驗兩人見面前的對話紀錄，少女明確表示：「我第一次會留到結婚當天，我還有自己的未來要走...我總不可以什麼都依你」事發後，少女另傳訊：「接吻可以，但是其他的嚴厲要求我無法接受」、「我會忘掉一切也不再愛任何一個人，因為累了，謝謝你讓我關上心房」顯然沒有同意發生性行為。

此外，少女出庭時面對法官詢問，都是邊哭邊回答，法官認為她個性保守、潔身自愛，且言談間透露很珍惜貞操，沒必要虛構性侵情節自毀清譽，認定她遭到「約會強暴」，遂依對少年犯強制性交罪判傅男3年4月徒刑。

約會強暴,指侵,自毀清譽,破處,BEETALK,強制性交,女高中生

(中時 )