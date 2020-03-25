滯留湖北台人已被困當地近2個月，湖北武漢台胞返鄉自救會會長徐正文25日表示，經過統計，滯留在湖北仍有6名孕婦和152名學童，總共158人希望透過第三批專機返台，他會把這份統計後的名單，提供給政府參考。

湖北省武漢市將在4月8日解封，不過滯留湖北台人身分依然被註記，恐無法自行回台。滯留在湖北的台灣人拍攝影片表示，「我在台灣還有房貸，小孩現在沒法上學，希望能趕快回台灣，能趕快回去工作，讓生活恢復正軌，希望政府不要忘記我們，我們也一定會配合政府所有的相關防禦措施。」

他進一步解釋，「自己是1月17日帶小孩到湖北過年看外公外婆，困在湖北已經過了60幾天，每天都有量體溫並放上群組回報紀錄，台辦之前也有帶他們去做核酸檢測，顯示陰性，是正常的，現在最大問題是沒有辦法工作，想到月底即將要繳交的房貸，每天憂慮到睡不著」。

另一名滯留湖北台人表示，「若政府無法安排包機接我們回台，是否可以考慮取消對我們的分份註記，讓我們自行回台，並強調大家都有接受和核酸檢測，都很健康」。

盼政府取消註記 滯留湖北台人：我們都很健康

滯留湖北台人已被困當地近2個月，湖北武漢台胞返鄉自救會會長徐正文25日表示，經過統計，滯留在湖北仍有6名孕婦和152名學童，總共158人希望透過第三批專機返台，他會把這份統計後的名單，提供給政府參考。

湖北省武漢市將在4月8日解封，不過滯留湖北台人身分依然被註記，恐無法自行回台。滯留在湖北的台灣人拍攝影片表示，「我在台灣還有房貸，小孩現在沒法上學，希望能趕快回台灣，能趕快回去工作，讓生活恢復正軌，希望政府不要忘記我們，我們也一定會配合政府所有的相關防禦措施。」

他進一步解釋，「自己是1月17日帶小孩到湖北過年看外公外婆，困在湖北已經過了60幾天，每天都有量體溫並放上群組回報紀錄，台辦之前也有帶他們去做核酸檢測，顯示陰性，是正常的，現在最大問題是沒有辦法工作，想到月底即將要繳交的房貸，每天憂慮到睡不著」。

另一名滯留湖北台人表示，「若政府無法安排包機接我們回台，是否可以考慮取消對我們的分份註記，讓我們自行回台，並強調大家都有接受和核酸檢測，都很健康」。

(中時 )