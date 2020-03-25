白宮官員厄蘭（Eric Ueland）周三凌晨表示，美國國會參議員與川普政府官員已經就大規模經濟激勵法案達成協議。

這項規模料將達到2兆美元的方案，旨在緩解新冠狀病毒疫情對美國經濟造成的衝擊。在府會朝野經過數日協商後，厄蘭在記者會上宣布：「我們已達成協議」。

占參議院多數的共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnel）應該很快就會在參院宣布這項協議。該協定文本可能要到周三稍晚才會出爐，最快在周三進行表決。參議院批准該法案後，將送交眾議院表決，之後由川普總統簽署完成立法。美國財政部長穆努欽表示，如果該法案獲參眾兩院通過，川普總統「一定」會簽署該法案。

這項紓困振興方案料將包括5000億美元資金協助受疫情重創的產業，約5000億美元作為向數百萬美國家庭直接發放最高達3000美元的資金，3500億美元作為小型企業貸款，2500億美元用於擴大失業援助，以及750億美元投入醫療院所。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，該法案將提供逾1300億美元援助醫療院所，以及提供1500億美元支援州與地方政府。

繼美股上演報復性反彈後，周三美股期貨隔夜盤走勢疫弱，但受此美國朝野已經就新冠疫情紓困法案達成協議的消息激勵，美股道瓊指數期貨由跌轉升，日股尾盤漲幅擴大，終場收漲8%，韓股大漲5.7%。

(時報資訊)