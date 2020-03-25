涉嫌性虐待逼少女成性奴的N號房主嫌「博士」趙主彬今天上午遭到公布面貌並接受媒體訪問訪問後，嚇傻韓國仁川朱安區的民眾。直到今早，他住家附近的鄰居看到新聞才知道，「什麼?他是我們的模範生鄰居主彬?」

趙嫌附近鄰居會如此驚訝有其原因，因為趙主彬今年才25歲，剛從大學畢業2年，在校時成績優異，還常拿獎學金，雖然是理工科系，但愛好寫文章，加入學校大學報，成績優秀還當到總編輯。

鄰居對媒體表示，他從小看起來就是個模範生，是個相當乖巧很安靜的小孩，在路近商家買東西也都是彬彬有禮，相當獲得鄰居的好評，想不到他竟然會犯下滔天大罪，讓大家都相當憤怒。

趙主彬在學生時期曾拿下作文比賽冠軍，也在大學報上寫新聞專欄，更提到他成績優異，4個學期有3個學期都拿高分，申請到不少獎學金，同學也說他在校期間是個安靜的同學，沒想過他會犯下這樣的事情。

(中時電子報)