新北市社會局2012年推動啟鑰卓越自立計畫，參加者每月需儲蓄3000元至5000元，市府媒合社會資源，相對提撥一樣的金額，期滿後，可依原定計畫動支使用，至今已有25案成功獲得支助，成功翻轉人生。

成功案例林芝玄分享經驗表示，2012年生了場大病，有將近4年沒有工作，面臨人生的低谷，幸好當時市府推出啟鑰卓越自立方案，她報名參加，每月要自提幾千元，市府相對1比1提撥，存滿3年後，她提出動支計畫。

林芝玄說，她熱衷烘焙及藝術蛋糕，因此利用這筆錢添購設備，加上個人努力，取得烘焙相關證照，後來在淡水區開立個人烘焙坊，也兼任蛋糕製作專業講師，協助職訓局開班授課。

林芝玄昨日分享會中，也致贈感謝卡和新書及親自烘焙的蛋糕，給這些年資助她的新潤建設公司董事長黃文辰，感謝他當初資助方案，才能讓她生命翻轉「只要不放棄，持續努力，就會有成果！」

新潤建設董事長黃文辰表示，看到林芝玄成功的案例，非常的開心，他說市府能善用資源，幫助有意願上進的人，他會繼續支持，同時看到最近疫情升溫，他當場承諾再捐出200萬元防疫基金，支持侯友宜，給新北市做好各項防疫工作。

(中時 )