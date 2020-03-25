衛福部長陳時中今（25）日表示，國內新增19例境外移入，均從國外工作、就學、旅遊返國，累計全台已有235例確診。

陳時中說，新增19例的境外移入病例，為7男12女，年齡介於10多歲至60多歲，入境日介於3月12～22日，發病日介於3月15～23日。個案發病前分別有英國、美國、埃及、荷蘭、法國、比利時、土耳其及泰國等國活動史。

陳時中說，目前235例確診，分別為197例境外移入及38例本土病例。確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心表示，新增個案中，案222至225共4人與案152(3月17日入境，3月21日確診)就讀英國同一所學校，4人自3月15日至18日陸續發病，於3月22日入境時由機場攔檢通報，於今日確診，研判為一起校園群聚。

指揮中心進一步表示，案226為埃及旅遊團團員，居家隔離期間，於3月21日出現喉嚨乾情形，經安排就醫及採檢通報，於今日確診。該旅遊團群聚截至目前共10人確診(9名團員、1名接觸者)。

(工商 )