改編同名韓片的國片《比悲傷更悲傷的故事》，2018年在台上映創下2.4億票房佳績，更在大陸賣破42億，全球總票房締造共48億台幣的絕佳紀錄，劉以豪和陳意涵在片中的飆淚虐愛深植人心。發行該片的滿滿額娛樂和好好電影25日正式宣布將推出電視影集版，預計拍攝10集，製作費用高達1.8億，預計今年暑假開始拍攝。

電視影集除了曾入圍金鐘最佳編劇的呂安弦不變之外，「療癒系導演」林孝謙則和原電影監製莊淳淳一同擔任電視影集監製，破億黃金陣容再度攜手合作，更找來首次執導電影《大餓》亮眼表現的謝沛如擔任導演，4人將端出的驚喜創作令人期待；而外界相當好奇的演員卡司，製作方則尚在尋覓適合人選。

電影《比悲傷更悲傷的故事》角色笑版海報。（傳影提供）

製作方透露，該劇故事將不再只圍繞電影主角張哲凱與宋媛媛，2人學生時期的相處及其他背景故事會有更多琢磨，2人的愛情故事帶給周遭角色何等影響，也是電視影集的看點之一。該劇計畫在明年上架，目前正與各國際影音平台洽談合作中。

原作電影導演林孝謙對於《比悲傷》電影的成功，在電視影集的規劃上也壓力倍增，他坦言：「最大的難處是維持悲傷動人的情感，但是增加更感人的情節來辯證愛的各種可能。畢竟在電影的成功下，大家對於劇會有更高的期待。整個團隊在呂安弦的領導開會下多次討論，推翻了之前的設定，才寫出目前這個一看就飆淚的版本。希望透過這次的劇，讓大家看到新生代演員們的實力與更多可能性，也帶給大家面對困境的勇氣。」間接說明電視影集等同於《比悲傷》的續集故事，而且故事劇情會比起電影版更加催淚。

擔任電視影集導演的謝沛如，也為了這次的執導反覆多次觀看電影片段，也多方涉略相關主題的影視作品，提到《比悲傷》電影在情感氛圍營造的成功是她非常佩服並想要學習的地方，很開心有機會和林孝謙導演以及這麼優秀的團隊合作，希望以悲傷電影的基調作延伸，在影集中為大家熟悉且喜愛的人物刻畫打造更多深刻的面向與細節。

滿滿額娛樂總經理陳其遠看好《比悲傷》效應造成影迷眾多的討論，對於電視影集的延伸拍攝有著高度信心，尤其近年來許多優質電視劇的推出，讓台劇再次被重視，期盼能夠透過這部電視影集再掀起一波追劇熱潮。監製莊淳淳表示：「悲傷電影的成功也給悲傷影集一個最重要的目標，就是要比韓劇更催淚、觸動觀眾感情最深的角落。」

(中時 )