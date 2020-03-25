通閱書車駕駛阿富(右)與芃葉開心地迎接嶄新書車，帶著使命出勤。（林宏聰攝）

高雄市立圖書館行動通閱書車老舊，獲民間捐贈新車，第二代車體變大之外，車身彩繪更飄散滿滿書香氣息，大力促成的國際獅子會300E1區總監邱良進從事醫療業，面對新冠肺炎疫情，他希望透過全民靜下心閱讀，一起挺過防疫考驗。

高市圖館長潘政儀指出，2011年高市成立全國公共圖書館第一個行動通閱物流車隊，推出「甲地借、乙地還」服務，把60間圖書分館變成1個大書庫，讓市民借書更便利，但因高雄幅員遼闊，部分書車至今累積行駛40萬公里，行車安全堪慮。

國際獅子會300E1區總監邱良進獲知圖書館勸募行動書車計畫，秉持國際獅子會「行善傳愛」精神，馬上與理監事、獅友們討論，很快決定慨捐書車，尤其疫情嚴峻時期，他相信拋磚引玉幫助圖書館推廣閱讀，讓民眾沉浸在書香中，可減少對疫情的恐慌。

資深通閱車駕駛「阿富哥」看到全新的通閱車，對於每天開車運送書籍更燃起一份使命感；另位駕駛黃芃葉則說，舊車雖然定期保養，但還是經常半路故障拋錨，如今有了新車，就能提供市民更穩定服務。

第二代行動通閱書車體積加大，可運送的書籍量增加，更特別的是車體彩繪客製化，車身彩繪圖案與標語都能彰顯捐贈單位的理念，例如國際獅子會300E1區捐的舒車，就把書香、傳愛種福田概念融入彩繪圖案中，幾乎就是活動式公益廣告。

(中時 )