新冠肺炎疫情延燒，台中市大台中警察之友會第一辦事處主任林傳凱日前致送給台中市第一警分局一批防疫物資，包括防護衣、護目鏡、面罩及消毒水等物。林傳凱表示，員警是「人民的保母」，第一線直接、近距離接觸民眾，他透過捐助防疫物資，來力挺勞苦功高的員警。

林傳凱是真愛美學牙醫診所執行長，擔任牙醫師的他重視防疫，他表示，員警不但要維護治安，更是直接、近距離接觸服務民眾的工作，一定要有足夠防疫物資，上周即自掏腰包緊急四處調貨，並將診所過年前預先採購的戰備物資也一併捐出。

所捐贈物資包括，1人1瓶的酒精及次氯酸水、防護衣100件、護目鏡100個、面罩60個、手套1000雙、次氯酸水12桶及次氯酸水製作機等專業防疫用品，總價值將近新台幣11萬元。

第一警分局長孫太康代表同仁向林傳凱表示感謝，他指出，警察工作不但繁雜，並充滿不確定性，在防疫戰役中也不能缺席，警方針對公共場所業者宣導做好環境消毒，以免疫情擴散，並呼籲民眾如有病情疑慮或諮詢可撥打防疫專線「1922」。

(中時 )