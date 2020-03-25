世新大學新聞系學生團隊獲得「第二屆公益傳播獎」冠軍，並決定將部分得獎獎金捐給拍攝病友及其家庭。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

中央大學學生團隊獲得「第二屆公益傳播獎」亞軍。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

台灣科技大學商業設計系學生團隊獲得「第二屆公益傳播獎」第3名成績。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

由中央大學公益傳播中心舉辦的「第二屆公益傳播獎暨國際論壇」近日公布得獎結果，並由世新大學新聞系學生團隊獲得冠軍，拍攝過程與小腦萎縮症協會合作，拍攝病友及其家庭生活，深獲震撼與啟發，參賽學生決定將部分獲得獎金捐給拍攝家庭，透過分享，以表達關愛之情。

「第二屆公益傳播獎」主要分為三大競賽項目，分別是「影響力攝影家」、「影響力YouTuber」及「影響力漫畫家」，各自有10隊、7隊與6隊學生團隊入圍決賽。而在攝影競賽項目，最後由世新大學新聞系奪冠，中央大學與台科大商業設計系則分別奪得第2名與第3名。

主辦單位表示，各組參賽團隊呈現其協同社福團體創作的影響力媒體。其中攝影項目競賽第一名的世新大學新聞系學生團隊，所拍攝的是中華小腦萎縮症病友協會，採單一案例的圖輯報導，用廣角、特寫等鏡頭，帶領閱聽眾走入病友的生活，促進大眾對小腦萎縮症的認識。

世新大學新聞系學生簡必丞在臉書分享得獎心情，認為罹患這樣的病症，對於突然發病的家庭來說，無非是打亂了所有生活，但他們仍沒有放棄，還是一樣找尋其他出路繼續生活下去。

簡必丞回憶拍攝過程，認為團隊體會病友與家人需要的，不僅僅是保有距離的同情，而是一種生而為人的平等與尊重。經討論後，團隊想用寫實的角度來呈現畫面，雖然只挑了一個家庭進行拍攝，但社會中絕對不只是這一個案過著這樣的生活。這次攝影經驗讓團隊深獲震撼與啟發，決定將部分獲得獎金捐給拍攝家庭。

台灣科技大學商業設計系兼任助理教授鄧博仁為這次攝影競賽項目評審。論及參賽學生的表現，他認為，前3名獲獎學生對的攝影鋪陳十分周延，考量到拍攝者是弱勢群體，有做到客觀旁觀他人，卻也不打擾對方的生活作息，完全是從同理心出發，並且作品的報導性也很完整，新聞攝影所需要的中景、全景、小景與特寫等所有環節，都有考慮到，並不是為了消費被受訪者而進行拍攝。

(旺報 )