2020東京奧運確定延期，國家運動訓練中心今天上午也召開記者會，說明選手備戰狀況，國訓中心執行長李文彬表示，會和協會、教練了解後續延長訓練計畫，因為目前是防疫期間，建議避免國外移地訓練。

李文彬表示，在奧運確定延賽前，已經取得參賽資格的選手一定照既有計劃準備，不可能等消息確定再來做調整，因此大家都是朝今年7月要去比奧運作準備，如今因為延賽整個訓練時間拉長，國訓中心會進一步找協會跟教練團論後續延長的訓練計畫，「因為目前是防疫期間，可能會避免到國外或者其他地方去移地訓練，如何調整整個計畫，我想這是我們必須加強的部份。」

對於尚未取得參賽資格的選手，李文彬說：「會請協會或奧賽再進一步了解，到底後續取得資格的辦法有沒有改變或調整，了解完再跟培訓隊教練做訓練計劃調整。」

對於選手心理建設，李文彬透露持續有安排心理諮商或講座，也鼓勵選手跟教練在中心安排一些休閒活動來調整心態。

(中時 )