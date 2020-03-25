總部位於杜拜的阿聯酋航空公司宣布，25日起停飛全部旅客航班，為期兩周，阿聯酋航空在聲明中表示，這是在阿聯酋政府指示下作出的防止新冠肺炎疫情進一步傳播的舉措，阿聯酋航空是中東地區最大的航空公司，航線遍及全球80個國家的150多個城市。

《央視》報導，阿聯酋的另一家航空公司，總部位於阿布達比的阿提哈德航空也宣布於25日停飛，阿提哈德航空是中東第四大航空公司，最近，阿聯酋新冠肺炎確診病例快速上升，目前總確診病例達248例。

(旺報 )