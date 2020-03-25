阿聯酋航空 25日起停飛全部旅客航班 14:282020/03/25 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿聯酋25日起全面停飛。（阿聯酋航空提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總部位於杜拜的阿聯酋航空公司宣布，25日起停飛全部旅客航班，為期兩周，阿聯酋航空在聲明中表示，這是在阿聯酋政府指示下作出的防止新冠肺炎疫情進一步傳播的舉措，阿聯酋航空是中東地區最大的航空公司，航線遍及全球80個國家的150多個城市。 《央視》報導，阿聯酋的另一家航空公司，總部位於阿布達比的阿提哈德航空也宣布於25日停飛，阿提哈德航空是中東第四大航空公司，最近，阿聯酋新冠肺炎確診病例快速上升，目前總確診病例達248例。 (旺報 ) #航空 #阿聯 #公司 #航空公司 #阿聯酋航空 #停飛 也許您會感興趣 推薦閱讀 赴北京民眾注意！ 北京首都機場實施12地分流入境 15:592020/03/22 兩岸 台紐航班因疫情停飛 岑永康妻小留紐西蘭 22:042020/03/22 娛樂 阿聯酋航空3／25起 停飛全球客運航班2周 07:552020/03/23 生活 印度防疫暫停鐵路客運與地鐵 考慮停飛國內航班 16:072020/03/23 國際 震撼彈！酷航宣布停飛 13:522020/03/24 生活 全球數千架客機停飛 沙漠恐塞爆！ 15:362020/03/24 時事 上千架飛機塞爆停機坪 04:102020/03/25 全球財經 連18季加碼投資 金控最愛阿聯、墨西哥 04:102020/03/25 金融．稅務 日本航空再減班！ 泰國航空25日起停飛台北至5月底 10:032020/03/25 生活 乘客太少起飛會失衡？航空公司揭秘 13:152020/03/25 生活 國際熱門新聞 十倍奉還！日市長請求還口罩 陸火速寄5萬 - 國際 俄千島群島7.8強震 夏威夷發海嘯警報 - 國際 愛愛私事瘋傳 金塊球星莫瑞成熱搜網紅 - 名流 日女寒風中90度鞠躬替武漢募款 陸網民淚崩感謝 - 國際 紐約客逃難！白宮下令隔離 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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