摩根士丹利（Morgan Stanley）首席美國經濟學家艾倫·贊特納（Ellen Zentner）預計，週四發佈的失業救濟人數將為340萬。美國勞工部週四的報告將顯示截至3月21日的一周失業人數。才在四天前川普曾要求各州先暫時不要公布失業人口數。

贊特納告訴CNBC，一周內失業人數超過300萬是「令人難以置信的」。「這是經濟活動的停止。」

其他經濟學家此前預計，上週的數據激增了70,000，至281,000人，這將導致失業申請人數大幅上升。高盛（Goldman Sachs）預計，隨著冠狀病毒引起的裁員的發生，失業人數將激增至225萬，而萬神殿經濟公司（Pantheon Economics）初步預測損失將在200萬至300萬之間。

人們普遍認為美國經濟衰退是不可避免的，摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，繼3月份經濟活動大幅下滑之後，美國第二季度國內生產總值（GDP）將暴跌30.1％。該行表示，這種極端的暴跌可能會將失業率從目前的歷史低點推高至平均12.8％，這是自1940年代以來的最高記錄之一。

摩根士丹利仍然預計，隨著冠狀病毒爆發，隨著企業和消費者恢復正常，美國經濟可能會反彈。贊特納說：「隨著社會隔絕措施開始逐漸消退，我們現在關注的是成長的另一面。」

(中時電子報)