今天湖北封城解禁，接著武漢4月8日也將解封。到底武漢台商將如何回台，指揮中心和政院首度不同調，前者想要武漢解封以後可自行搭機，需居家檢疫14天，但行政院長蘇貞昌則想以原先的武漢包機模式，載武漢台人回來。稍早指揮中心宣布，武漢台商回台方式聽蘇揆建議，須搭包機才能回台，要採集中檢疫。未來也不排除點對點航班。

武漢返台有注記身分，陳時中說是因為武漢封城人不能出來，推定那地區為高風險，有管理必要才註記，希望不要變散客，多關注行蹤。

陳時中說，解封跟解註記是兩回事。前者是人可以移動，後者則是風險降低。昨日回去研究了大陸當地狀況，應該不是完全解封，而是有秩序的交通，對於復工、經濟流動放寬。仍需要觀察期，為了謹慎起見，還是有註記必要。目前仍會以包機方式為主，要採集中檢疫。

陳時中也強調集中檢疫不是處罰，只是風險管控。而且目前收到的回饋都還不錯，只要電視頻道增加就好。

對於指揮中心與行政院不同調，陳時中指出，疫情以指揮中心為主，但若涉及國事務，還是聽行政院的，國家的行政體系還是在的。

(中時電子報)