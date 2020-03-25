台北市長、民眾黨主席柯文哲今中午赴立法院黨團召開黨務聯繫會報，會中通過台灣民眾黨中央黨部及立法院黨團因應新型冠狀病毒之防疫措施，即日起黨團對外記者會、活動採實名登記參與記者姓名及聯繫方式，室內則須全程配戴口罩，若個別辦公場所有一人確診，該辦公場所員工將進行居家隔離，並實施在家工作，工作機制，照常給予全薪。

民眾黨發言人楊寶楨表示，新冠肺炎疫情嚴峻，先前傳出政府機關公職人員確診案例，黨中央、黨團因與外界接觸頻繁，更需要嚴謹的措施遵循，因此特別通過相關防疫措施，將疫情對民眾黨及相關政務運作的風險降至最低。

民眾黨新型冠狀病毒防疫措施如下：

1. 全黨部、黨團員工必須實施自主健康管理，確實登載體溫。

2. 全黨部、黨團之對外記者會、活動需實名登記參與者姓名及聯絡方式，如於室內進行，則須全面配戴口罩。

3. 個別辦公場所如有一人須居家檢疫、居家隔離者，該辦公場所員工需分兩組，進行14天異地「隔離辦公」。

4. 個別辦公場所如有一人確診，該辦公場所所有員工進行居家隔離，並實施在家工作機制，照常給予全薪，黨內所有會議均採取線上會議方式進行。

(中時 )