中央流行疫情指揮中心25日表示，「口罩實名制2.0」第二波，可見健保快易通已改版，指揮官陳時中表示：「現在更單純快速」相信以這樣的管道取貨方便，可供民眾多加運用。

陳時中表示，健保快易通上一版本有些複雜，改版後點進入就可進入預購登入、繳費查詢的版面。而第二波預購首購日，今早至中午1點為止共52萬人次購買，比第一波一周100萬人次，可見使用量有增加。

(中時 )