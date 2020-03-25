健保快易通APP改版 陳時中：更單純快速 14:332020/03/25 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 健保快易通改版更簡單方便。(指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心25日表示，「口罩實名制2.0」第二波，可見健保快易通已改版，指揮官陳時中表示：「現在更單純快速」相信以這樣的管道取貨方便，可供民眾多加運用。 陳時中表示，健保快易通上一版本有些複雜，改版後點進入就可進入預購登入、繳費查詢的版面。而第二波預購首購日，今早至中午1點為止共52萬人次購買，比第一波一周100萬人次，可見使用量有增加。 (中時 ) #陳時中 #口罩實名制2.0 #健保快易通 #改版 也許您會感興趣 推薦閱讀 青壯中鏢增加 陳時中不否認社區有未爆彈 04:102020/03/21 生活新聞 短評／避瓜田李下 04:102020/03/21 時論廣場 滯外留學生急需口罩 陳時中回應了 14:492020/03/21 生活 居家檢疫還跑去賣麵 陳時中：可罰10萬至100萬 14:592020/03/21 生活 陳時中：普篩多偽陰 易成防疫破口 04:102020/03/22 生活新聞 蛋糕太逼真 陳時中看了笑吐：不敢吃自己的「頭」 20:442020/03/23 生活 提議換陳時中遭出征 陳學聖回嗆：難道他是神主牌？ 15:212020/03/24 政治 2個月沒休息 陳時中1句話回應超盡責 17:102020/03/24 生活 陳學聖曝「換掉陳時中主因」 張雅琴嗆邏輯有問題 08:092020/03/25 娛樂 陳學聖提議換掉陳時中 他曝背後「可怕陰謀論」 09:462020/03/25 政治 生活熱門新聞 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 長榮確診空姐 飛行足跡曝光 - 生活 - 旺報 周六變天雷雨 冷至14度逼近冷氣團 - 生活 北市府大樓加強防疫 明起未戴口罩者採實名制 - 生活 全台最新確診地圖曝光 雙北破百 7縣市守住0案例 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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