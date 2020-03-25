衛福部長陳時中今(25)日表示，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。因此，指揮中心宣布自即日起，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險。
指揮中心副指揮官陳宗彥說明，對於「室內100人以下、室外500人以下」的公眾集會，主辦單位可依據先前指揮中心發布的「公眾集會因應指引」，評估以下指標，包含「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間之通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項，評估活動風險，若經評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理。
此外，陳宗彥進一步說明，該指引也建議活動主辦單位應於集會活動前訂定防疫應變計畫，建立應變機制(如：安排疑似個案暫時隔離或安置空間、後送醫院及後送流程、通報流程等)，同時提供集會活動前、集會活動期間的衛生防護措施、人員健康管理等宣導及建議事項。
(工商 )
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