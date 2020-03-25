金門慈湖特別景觀區是國家級溼地，生態資源十分豐富，每年數千隻來訪的鸕鶿，在晨曦時分出海捕魚，日落黃昏再踏浪歸巢，更蔚為世界級生態景觀。金門國家公園管理處即日起會同金門公園警察隊執行年度非法網具清除工作，希望民眾多加配合，協力打造友善生態環境。
金管處指出，位於金門西北角，古寧頭一帶的慈湖水域原為1處海灣，因戰略需要在1970年築堤成湖，屬於半封閉的鹹水域，豐富的水產生物吸引鳥類棲息覓食，已列為國家級重要濕地，與古寧頭傳統聚落的明、清古蹟和國共戰地史蹟串連成觀光帶，各地遊客穿梭來去。
多年來，慈湖溼地常有民眾佈設網具獵捕魚蝦蟹貝，對在水中活動的鳥類帶來生存威脅，屢有掛網溺死情事，其中不乏珍貴保育水鳥，讓保育人士扼腕不已，金管處雖努力宣導和定期消除，但仍時有憾事發生。
金管處說明，水中違法私設的網具干擾鳥類正常活動，會造成生態破壞和失衡，干擾甚至解構溼地食物鏈，期待在鄉親共同守護自然環境，提供大自然的朋友一處更安全、友善的棲地。
(中時 )
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