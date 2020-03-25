由台北金融研究發展基金會主辦的第23屆傑出基金金鑽獎得獎名單揭曉，群益投信旗下基金奪下兩項大獎，分別是群益店頭市場基金、群益10年期以上金融債ETF基金，就得獎結果來看，台股基金獎項中，群益店頭市場基金蟬聯國內上櫃型股票三年期大獎，創金鑽獎舉辦以來，連續12屆獲得上櫃型股基金獎的輝煌紀錄，總計在金鑽獎舉辦23屆以來，更累計獲得29座獎座的肯定。

被動式的群益10年期以上金融債ETF基金獲一年期固定收益ETF一般型（其他市場）基金獎，凸顯群益投信投研團隊在主動、被動、定期定額理財及穩健收益產品出色的操盤能力。統計群益投信自1999年以來連續21年獲頒國內外各大基金獎總共111項獎座，經營團隊實力堅強。

群益投信表示，長期以來致力於投資市場的研究，不只是台股基金，旗下海外基金及ETF產品這幾年來也榮獲多項海內外大獎的肯定，近年也積極建立多元產品線，協助投資人在不同人生階段達成不同的理財目標，如今跨領域產品皆能獲獎連連，代表投研團隊跨領域的操盤能力，及均衡發展的全方位資產管理公司。投資秉持團隊、紀律原則，同時深信惟有嚴謹控管投資風險的專業投研團隊，才能提供最佳的理財服務及財務規劃諮詢。

群益投信總經理陳明輝指出，該公司這次在不同資產項目及主被動操作產品均獲獎項，可說是對於多元產品操盤能力上的肯定。近年來退休理財意識抬頭，投資人在做退休理財規劃時，固定收益型產品確實是配置核心，但不應該是唯一，因此將持續建置完整產品線，戮力在退休理財領域推展相關諮詢與服務。

群益投信自2017年開始擔任私校退撫儲金自主投資計畫專業顧問至今，2019年報酬率為保守型6.37％、穩健型14.74％、積極型19.41％，三種投資組合均繳出優異成績。2019年並獲選為由集保結算所與基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案的參與投信業者，推出群益全民退休組合傘型基金。

該基金有別於一般基金只強調報酬，退休組合傘型基金則是以強化風險控管與穩定收益做為基金投資策略的雙核心，三檔子基金分為保守、穩健、積極三種不同目標風險，能有效幫助投資人依據自身的理財目標及風險屬性，打造最適合自己的退休理財規劃。

針對理財機制，群益投信強調，持續推陳出新，領先同業推出「群益金智動」智能理財系統，把自動化理財機制導入傳統理財顧問服務，採用智能大數據統計及系統演算，依據每位投資人的投資目的、風險屬性與投資時間長短，給予最合適的投資模組建議。及推出日日扣的定期定額新機制，讓投資人從每月1日到31日，隨意選擇自己方便扣款日期靈活投資，還可根據報酬率，設定低點加碼及逢高減碼，讓定期定額優勢更加倍，未來將持續提供更優化的退休理財產品及服務。

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