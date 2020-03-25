受新冠肺炎疫情影響，各國政府皆積極抗疫、安撫國內民眾。但此時卻爆出巴西總統賈爾博爾索納羅（Jair Bolsonaro）語出驚人的表示，新冠肺炎病毒只是「媒體的把戲」，是政治宿敵企圖推翻他的陰謀，還要求人民恢復正常生活不要上當受騙。

根據綜合外媒報導，日前巴西總統博爾索納羅在接受電視台訪問時表示，「人們很快就會發現自己對於肺炎疫情的資訊有很大誤解，他們都被州長以及媒體給騙了」，還指出國民針對疫情做出的抗議活動，都是媒體和政敵設計要讓他下台的陰謀，最後甚至要求里約熱內盧、聖保羅等主要州的州長解除隔離禁令，讓大家恢復正常生活。

總統在此嚴峻時刻說出如此無腦的發言，立即引爆民眾怒火，直至深夜抗議民眾仍未散去。而巴西國內24日確診病例累計達2247例、死亡人數也上升至46人，也使人民強烈不滿，認為政府毫無作為。

總統博爾索納羅針對此狀況表示，由於拉丁美洲國家年輕人佔大多數，且氣候溫暖宜人，義大利的慘況不會在巴西上演，要大家不用太擔心。

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(中時電子報)