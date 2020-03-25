美股強勁反彈，道瓊指數大漲逾2000點，漲幅超過11%，創1933年以來單日最大漲幅，台積電美國存託憑證(ADR)大漲近8%。台積電(2330)今早再度跳空開高，並持續領軍台股，台股開高走高，盤中一度漲逾400點至9700點，並收復十日線的約9600點，收盤漲359點至9644點，成交值再擴增至1829億元。台股連2日收盤均大漲逾350點，亞股今日也連續第二天強彈。

2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情持續延燒，美國2兆美元經濟振興方案朝野協商露出曙光，激勵美股大漲，四大指數收盤漲幅在8.12%~11.37%。其中半導體股美光、AMD、NVIDIA延續兩日上漲氣勢，周二大漲超過10%，APPLE上漲10.03%、特斯拉大漲16.28%。。台積電美國存託憑證(ADR)漲3.61美元，漲幅7.98%。

今日早盤台積電續揚，股王大立光(3008)以及鴻海(2317)等蘋概指標股續揚，台股短多再下一城。繼昨日收上十年線後，今日再大漲逾350點；台股連兩天大漲共約750點，比本周一的低點8750點更是累計漲了近千點，達到950點。

今日類股齊揚，台積電領漲電子股，國泰金(2882)、富邦金(2881)、兆豐金(2886)等大型金控全漲，金融股大漲，加上和泰車(2207)、裕日車(2227)等汽車股上攻，電金傳齊力，台股收盤攻上十日線的約9600點。

現階段肺炎疫情持續延燒，國際股市波動劇烈，台股在3月19日創下8523點波段新低後，隨著國安基金進場護盤與禁空令止住跌勢，今日由台積電持續上攻領軍，穩住短多軍心。本周台股開低走高，隨著亞股於周二起連續第二天強彈，目前短多取得優勢，下半周仍要看疫情的狀況以及美股表現而定。

台股周二攻回十年線及9000點後，短期在9000點有所支撐，但短期指數漲多，預期下半周台股恐進入震盪，以個股表現為主。

(時報資訊)