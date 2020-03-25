劉真追思靈堂開放 吳宗憲現身說明。

「國標女王」劉真不幸在22日晚上辭世，享年44歲，追思靈堂設置在龍巖會館，並在今（25日）下午14時22分開放追悼，辛龍經紀公司老闆吳宗憲始終相伴，他下午現身靈堂表示，現在比較擔心辛龍心情，至於被問到是否算手術失敗？吳宗憲也坦言開刀本來就是有風險的。

吳宗憲代替辛龍出面回應媒體，被問到是否算手術失敗？他也表示開刀本來就是有風險的，而且醫療團隊已經盡最大努力，至於外傳經濟問題，吳宗憲說，辛龍真的就是藝術家，沒存什麼錢，夫妻倆生活是平淡務實的，這次手術等於花光辛龍所有積蓄。

不過雖然開刀花費多，但其實他們經濟狀況沒想像中艱難，而且還有他們這些朋友幫忙，吳宗憲甚至放話說：「所有我來出也沒關係」。而他也透露辛龍和劉真很相愛，辛龍第一首學的西洋歌曲〈Nothing's gonna change my love for you〉就是為了劉真所學，靈堂上也會放這首歌。

(中時電子報)